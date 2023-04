Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei in der Zollamtstraße

Kaiserslautern (ots)

Eine Zeugin alarmierte am Montagnachmittag die Polizei, weil sich in der Zollamtstraße mehrere Personen auf dem Parkplatz eines Supermarktes prügelten. Als die Einsatzkräfte der Polizei gegen 16 Uhr eintrafen, war nur noch die Zeugin vor Ort. Diese berichtete, dass sie zwei Männer gesehen habe, die auf einen weiteren Mann einschlugen. Der einzelne Mann sei dann in Richtung Bahnhof geflüchtet. Wohin die zwei anderen Männer sich entfernt hatten, konnte die Frau nicht sagen. Auch bei einer Absuche des Nahbereichs durch die Beamten, konnten weder der Geschädigte noch die mutmaßlichen Täter angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen die Männer bekannt sind, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. |elz

