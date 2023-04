Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tritt verursacht Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro haben unbekannte Täter am Sonntagabend in der Alleestraße angerichtet. Zwischen 21.15 und 21.30 Uhr beschädigten sie am Haus Nummer 25 die Eingangstür.

Ein Bewohner hörte, dass jemand von außen gegen die Tür trat - dabei ging ein Glaselement zu Bruch. Eine Beschreibung der Täter konnte der Zeuge leider nicht abgeben. Die Polizei bittet deshalb um weitere Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell