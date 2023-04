Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Autokennzeichen geklaut?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende in der Schmiedstraße an einem Auto ein Kennzeichen gestohlen. Wie die Nutzerin des Mercedes Benz am Sonntagabend der Polizei meldete, wurde das vordere Schild samt Halterung abgerissen.

Die Tatzeit kann auf die Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, eingegrenzt werden. Da der Pkw im fraglichen Zeitraum nicht benutzt wurde, muss von einem Diebstahl ausgegangen werden. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell