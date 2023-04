POL-PPWP: Wem gehört das "Fatbike"?

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei ist am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt gegen "Wildpinkler" vorgegangen. In der Altstadt stellten Einsatzkräfte zwei Männer fest, die gegen die Stiftskirche urinierten. Wenig später fielen in der Steinstraße zwei weitere Männer auf, die gegen einen Baum pinkelten. Die Beamten stellten die Personalien der Verantwortlichen fest und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. ...

