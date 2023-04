POL-PPWP: Vorfahrt missachtet - Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) - In der dritten Fußball-Liga begegneten sich am Freitagabend im Saarbrücker Ludwigspark die Mannschaften des 1. FC Saarbrücken und der SG Dynamo Dresden. Nach dem Spiel kam es in der Kaiserslauterer Innenstadt zu einer Auseinandersetzung mit Fußballfans des 1. FC Kaiserslautern. Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren fünf Anhänger der SG Dynamo Dresden kurz vor Mitternacht auf dem Weg zum ...

