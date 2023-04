Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkohol am Steuer - Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots)

Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am frühen Sonntagmorgen in der Lauterstraße einen Unfall gebaut. Kurz nach 5 Uhr verlor der 33-Jährige auf seinem Weg stadtauswärts die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge krachte der VW Passat gegen eine Ampel und fuhr diese um, bevor er im Grünstreifen, der die Fahrbahnen voneinander trennt, zum Stehen kam.

Fahrer und Beifahrer konnten sich eigenständig aus dem Wagen befreien. Der 33-Jährige zog sich jedoch Verletzungen zu, die eine Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort und später im Krankenhaus erforderlich machten.

Das Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Schaden an Auto und Ampel wird auf insgesamt 12.000 Euro geschätzt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell