Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Glück im Unglück bei Verkehrsunfall

Brilon - Alme (ots)

Samstag, 04.03.2023, 14:30 Uhr

Zum obigen Zeitpunkt befuhr ein 32jähriger Mann aus Bad Wünnenberg mit einem Harvester die Bundesstraße 480 von Brilon in Richtung Alme. Aus bisher ungeklärten Umständen löste sich bei der Durchfahrt einer Rechtskurve ein Teil der Verbindung des Fällkopfes und dem Kran des Harvester. Durch das Eigengewicht des Fällkopfes (ca. 1500kg) und die Fliehkräfte in der Rechtskurve schwenkte der Kran mit dem noch an den Hydraulikschläuchen hängenden Fällkopf nach links über die Gegenfahrbahn aus. In diesem Moment kam dem Harvester ein 63jähriger Mann aus Gütersloh mit seinem PKW aus Richtung Brilon kommend entgegen. Der 63jährige Fahrer erkannte die Gefahr und leitete eine Notbremsung ein. Zunächst schlug der Fällkopf einmal auf der Fahrbahn auf, schlug wieder nach oben und anschließend in die Fahrzeugfront des Pkw des 63jährigen. Der Kran samt Fällkopf schwenkte weiter über den Pkw und der Fällkopf schlug hinter dem Pkw des Mannes auf der Fahrbahnbankette auf dem dortigen Gullideckel auf bevor die Sattelzugmaschine Verursachers schließlich zum Stillstand kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Fahrer des PKW, sowie der 62jährige Beifahrer durch die Wucht des Aufpralls jeweils im Bereich des Oberkörpers leicht verletzt. Sie wurden mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Brilon zugeführt, von wo aus sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell