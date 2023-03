Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei führt Kontrollaktion durch

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

In Arnsberg führte die Polizei am Mittwoch an mehreren Stellen im Stadtgebiet Kontrollen durch. Kontrolliert wurden die Fahrzeugführer von Beamten der Schutz-/ und Kriminalpolizei. Unterstützt wurden die Polizisten aus dem Hochsauerlandkreis durch Kräfte der Bereitschaftspolizei aus Dortmund. Ziel war es, neben der Ahndung von Verkehrsverstößen, überörtliche Einbrecherbanden ausfindig zu machen. In dieser Hinsicht konnten die eingesetzten Beamten einen Mann aus Georgien anhalten und kontrollieren. Eine Einbruchstat konnte ihm nicht nachgewiesen werden, jedoch weiß er nun, dass ihn die Polizei im HSK "auf dem Schirm" hat. Weiter ergab sich noch ein Hinweis auf einen möglichen Dealer. Im Verkehrsbereich wurden vier Personen angehalten, die ihre Kraftfahrzeuge unter Drogeneinfluss fuhren. Sie wurden zur Blutprobe gebeten und sie müssen mit einer hohen Geldbuße und einem Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes rechnen. Insgesamt wurden 7 Geschwindigkeitsverstöße und 17 weitere Verkehrsverstöße mit Verwarngeldern belegt. Zwei Halter von Pkw erhielten Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Die Polizei im Hochsauerlandkreis führt solche Kontrollaktionen mehrfach im Jahr durch. In den letzten Jahren konnten dadurch mehrere Einbrecher überführt und die Reisewege dieser überörtlichen Täter nachvollzogen werden.

