POL-FR: Weil am Rhein: Pedelec vor Einkaufszentrum entwendet

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 28.03.2023, in dem Zeitraum zwischen 07.40 Uhr bis 16.10 Uhr, wurde aus einem Fahrradkeller einer Schule in der Maurice-Sadorge-Straße ein verschlossenes schwarzes Pedelec der Marke Cube entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.700 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: ...

