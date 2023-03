POL-FR: Waldkirch: Einsatz nach medizinischem Notfall mit zahlreichen Schaulustigen

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 28.03.2023, kurz nach 12:00 Uhr, sind zwei Autos an der Kreuzung der B 34 am Ortsteingang von Bad Säckingen zusammengestoßen. Ein 66 Jahre alter Autofahrer und eine 29-jährige Frau in ihrem SUV hatten hintereinander die Linksabbiegespur in Richtung der Jurastraße befahren. Vor der roten Ampel kam es dann zu einem leichten ...

mehr