Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Raub auf Kiosk - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 29.03.2023, gegen 4.35 Uhr hatte ein bislang unbekannter Mann den Kiosk am Dorfbrunnen,in der Carl-Kistner-Straße in Freiburg überfallen.

Der Unbekannte bedrohte den Kioskmitarbeiter mit einem mitgeführten Hammer und forderte die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten.

Anschließend kam es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der Täter mehrfach mit dem Hammer zuschlug und zuletzt in Richtung Uffhauser Straße mit erbeutetem Bargeld und Zigarettenstangen flüchten konnte. Der Mitarbeiter wurde am Arm verletzt. Über die schwere der Verletzung und die Höhe der Beute können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Der Räuber kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 25-30 Jahre alt - ca. 170 cm groß - schlank - schwarzer Bart - dunkle Augen - schlankes schmales Gesicht - maskiert mit Sturmhaube mit Aussparungen an Augen, Nase und Mund - bekleidet mit schwarzem Jogginganzug - führte schwarze Umhängetasche ohne Reißverschluss mit sich.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem gesuchten Täter geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell