Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 34

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall am Dienstagabend, 28.03.2023, gegen 18:45 Uhr, auf der B 34 zwischen Bad Säckingen und Wehr-Brennet hat vier Verletzte gefordert. Ein 32-jähriger Toyota-Fahrer war auf gerader Strecke zunächst nach rechts von der Straße geraten. Beim Zurücklenken auf die Fahrbahn verlor er die Kontrolle und stieß in die Seite eines entgegenkommenden Citroen. Beide Fahrzeuge kamen nach der Kollision im Grünstreifen zum Stillstand. Im Toyota verletzte sich neben dem Fahrer ein 19-jähriger Mitfahrer, im Citroen der 61 Jahre alte Fahrer und seine 60-jährige Beifahrerin. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst nach ihrer Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen dürften Totalschäden entstanden sein. Gesamt liegt der Sachschaden bei rund 30000 Euro. Die B 34 war zeitweise komplett gesperrt. Der Rettungsdienst war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz, dazu die Feuerwehren aus Bad Säckingen und Wallbach sowie die Polizei mit zwei Streifenwagenbesatzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell