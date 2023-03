Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Batterien aus Ampelanlage gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zwei Batterien aus einer mobilen Ampelanlage sind am Mittwoch, 29.03.2023 gegen 01.20 Uhr von einer Baustelle auf der B 518 in Höhe der Oberdorfstraße Eichen gestohlen worden. Diese befanden sich in einem gesicherten Behältnis, welches unter Benutzung eines Werkzeuges geöffnet wurde. Die Ampelanlage wurde von einem Techniker wieder instandgesetzt. Zu Behinderungen oder Gefährdungen des Verkehrs kam es nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 350 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Baustellenbereich, Höhe Eichen, gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

