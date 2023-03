POL-FR: Freiburg: Zeugen melden Fahrraddiebstahl vor Unibibliothek - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 28.03.2023, gegen 00.02 Uhr, konnte ein 40-jähriger Mann an der "Galerie Am Alten Markt" von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Zuvor wurde die Polizei von mehreren Zeugen darüber informiert, dass eine männliche Person schon seit einiger Zeit versuche mit einem Stein und ...

mehr