Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw überschlägt sich auf der Lucke - drei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Montag, 27.03.2023, gegen 06.45 Uhr, die Kreisstraße 6340 von Binzen kommend und bog nach links auf die "Lucke" in Richtung Lörrach /Ötlingen ab. Kurz danach kam er vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mehrfach die Schutzplanke. Im weiteren Verlauf überquerte er die Luckekreuzung in Richtung Ötlingen und kam nach einer Gesamtstrecke von etwa 600 Metern auf der Kreisstraße 6328 nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Pkw und kam an einem Wegweiser zum Stehen. Der 29-Jährige Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war die Kreisstraße 6328 gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell