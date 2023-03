Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Senior wird Opfer eines Trickdiebstahles - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.03.2023, gegen 08.40 Uhr, wurde einem 90-jährigen Mann von einem Unbekannten die Geldbörse aus der Jackentasche gezogen. Der 90-Jährige hielt sich auf dem Friedhofsparkplatz in der Goethestraße auf und wurde dort von einem unbekannten Mann angesprochen, welcher dem 90-Jährigen wohl drei Uhren für seine Kinder schenken wollte. Der Unbekannte verwickelte den 90-Jährigen in ein Gespräch und muss hierbei dem Senior dessen Geldbörse unbemerkt aus der Jackentasche gezogen haben. Der Unbekannte sei danach in ein Auto gestiegen und davongefahren. Der Unbekannte soll etwa 1,70 Meter groß sein und hatte dunkle nach hinten gegelte Haare. Er soll in einen Fiat Panda eingestiegen sein. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche vielleicht auch von dem Unbekannten angesprochen wurden und sachdienliche Hinweise zu diesem geben können.

