LPI-J: Medieninformation zum Einsatzgeschehen am 14.11.2022 im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Jena

Apolda (ots) - Am 10.11.2022, gegen 12:15 Uhr wurde in einem Supermarkt in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda einer 63-jährigen Kundin die Geldbörse gestohlen. Während die Frau beim dortigen Bäcker bestellte, wurde ihr die Geldbörse gestohlen, welche sich in Ihrem Beutel in dem Einkaufswagen befand. Die Polizei ermittelt und bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 03644/541-0 melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

