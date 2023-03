POL-FR: Schopfheim: Polleranlage in der Scheffelstraße beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Über das vergangene Wochenende (24.-27.03.2023) sind im Stadtgebiet von WT-Waldshut Einbruchsversuche in eine Schule und in ein Geschäftshaus gescheitert. Dabei verursachten der oder die Täter allerdings einen hohen Sachschaden von rund 3000 Euro. Allein in der Schule wurden mehrere Türen durch Hebelversuche erheblich beschädigt. Auch die Türen in einem Haus Im Wallgraben zu mehreren Praxis- und ...

