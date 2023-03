POL-FR: Wehr: Verkehrssicherheitsarbeit - Verkehrskontrollen

Freiburg (ots) - Am 27.03.2023 gegen 23.20 Uhr kam es in der Werthmannstraße in Freiburg unmittelbar vor der Kronenbrücke zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer kam hier aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz. Der Mann wurde hierdurch schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

