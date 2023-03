Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 27.03.2023 gegen 23.20 Uhr kam es in der Werthmannstraße in Freiburg unmittelbar vor der Kronenbrücke zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer kam hier aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz. Der Mann wurde hierdurch schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg (0761/882-3100) in Verbindung zu setzen. Insbesondere die hinzugekommenen Ersthelfer werden gebeten, sich zu melden.

VPI

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell