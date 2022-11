Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Bahnhof Erzingen

Erzingen (ots)

Einen mit Haftbefehl gesuchten 70-Jährigen hat eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Erzingen festgenommen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Mittwochmittag (09.11.2022) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den französischen Staatsangehörigen am Bahnhof, bei der Ausreise in die Schweiz. Wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen bestand ein Haftbefehl gegen den Mann. Eine Geldstrafe in Höhe von 2250 Euro war zu bezahlen. Weil der 70-Jährige den Betrag nicht aufbringen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell