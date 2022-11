Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gegen Bewährungsauflagen verstoßen - Festnahme am Grenzübergang Erzingen

Erzingen (ots)

37-Jähriger verstößt gegen Bewährungsauflagen und wird mit Haftbefehl gesucht. Beim Grenzübertritt konnte der Mann in Erzingen festgenommen werden. Er sitzt in Haft.

Am Samstagnachmittag (05.11.2022) wurde der 37-Jährige am Grenzübergang Erzingen durch Zollbeamte kontrolliert. Beim Abgleich der Personalien mit dem Fahndungssystem wurde festgestellt, dass gegen den 37-Jährigen ein Sicherungshaftbefehl bestand. Weil der türkische Staatsangehörige gegen Bewährungsauflagen verstieß, wurde zwei Tage zuvor ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Der Gesuchte wurde an die Bundespolizei übergeben die ihn einem Haftrichter vorführte. Danach wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell