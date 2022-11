Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zwei Männer mit gefälschten Identitätskarten

Freiburg (ots)

Am Hauptbahnhof Freiburg konnte die Bundespolizei zwei Männer mit mutmaßlich gefälschten Identitätskarten feststellen. Die Falsifikate wurden sichergestellt und Strafverfahren gegen beiden Personen eingeleitet.

In einem Fernzug am Hauptbahnhof Freiburg kontrollierten Kräfte der Bundespolizei am Samstagnachmittag (5.11.22) einen 25-Jährigen und einen 27-Jährigen. Die beiden Männer händigten französische Identitätskarten aus, gaben an am Vormittag aus Frankreich eingereist zu sein und sich nun wieder auf dem nach Frankreich zu befinden. Bei der Überprüfung der vorgelegten Identitätskarten stellte die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale fest. Beide Männer gaben in der Folge an algerische Staatsangehörige zu sein. Durch die Bundespolizei wurde wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein Strafverfahren eingeleitet. Die Falsifikate wurden sichergestellt und die Männer mit Anlaufbescheinigungen entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell