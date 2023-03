Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und gefährdet Andere

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.03.2023, gegen 19:45 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen auffälligen Autofahrer zwischen Herbolzheim und Tutschfelden. Das Fahrzeug soll laut Zeugenangaben in der Herbolzheimer Hauptstraße Schlagenlinien gefahren sein, hierbei eine Verkehrsinsel überfahren und ein anderes Fahrzeug beschädigt haben. Im weiteren Verlauf wurde zudem eine Verkehrsteilnehmerin in der Schwimmbadstraße in Herbolzheim gefährdet.

Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte den Fahrer des mittlerweile stark beschädigten Wagens, einen 54-jährigen Mann, in der Weinstraße in Herbolzheim anhalten und kontrollieren. Für die Beamten ergaben sich Hinweise, dass der Mann stark alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Der 54-Jährige wurde für eine Blutentnahme auf das Polizeirevier nach Emmendingen gebracht und nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen zur entstandenen Schadenshöhe sowie den übrigen Umständen dauern an.

