Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus in Neef

Neef (ots)

In Neef nutzten bislang unbekannte Täter die vierwöchige Abwesenheit des Hauseigentümers aus um sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Moseluferstraße zu verschaffen. Als der Hauseigentümer am Dienstagabend (07.03.) zurückkehrte, stellte er Einbruchsspuren fest und verständigte die Polizeiinspektion Zell. Der/die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und zwei hochwertige Uhren aus einem Tresor. Die Polizei in Zell bittet Zeugen, die im Zeitraum vom 07.02. bis 07.03.2023 verdächtige Wahrnehmungen in Neef, vor allem in der Moseluferstraße, gemacht haben, sich mit der Zeller Polizei unter der Rufnummer 06542-98670 oder per Email pizell@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell