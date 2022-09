FW-Schermbeck: Wasserschaden in einem Keller

Schermbeck (ots) - Am Sonntag wurde der Löschzug Altschermbeck um 22.02 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ölspur" zur Maassenstraße alarmiert. Vor Ort zeigte sich, dass es sich um keinen Einsatz für die Feuerwehr handelte. Die Einsatzstelle wurde dann an die Polizei übergeben. Für den Löschzug endete der Einsatz um 22.25 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck Ellen Großblotekamp Telefon: 0151/20984294 E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de ...

