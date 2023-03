Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach am Kaiserstuhl: Polizei findet bei Verkehrskontrolle vermeintliches Diebesgut und Tatwerkzeug

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 24.03.2023, gegen 4 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen in der Gewerbestraße in Sasbach ein Fahrzeug mit zwei männlichen Insassen.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten etliche abgetrennte Starkstromkabel sowie bei einer anschließend durchgeführten Durchsuchung ein dazu als Tatwerkzeug in Frage kommendes Elektrogerät im Wagen fest. Eine plausible Erklärung zur Herkunft der Gegenstände hatten die beiden Männer im Alter von 39 und 35 Jahren nicht, weshalb durch die Staatsanwaltschaft Freiburg die Beschlagnahme der Elektrokabel sowie dem vermeintlichen Tatmittel angeordnet wurde.

Gegen die beiden Männer, die bereits in der Vergangenheit einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten waren, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zum Wert der im Fahrzeug aufgefundenen Gegenstände liegen noch keine Erkenntnisse vor.

ak

