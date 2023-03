POL-FR: Freiburg: Mehrere Hausfassaden mit Farbe besprüht - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots) - Am Freitag, 24.03.2023, kurz nach 16:00 Uhr, sind auf der B 317 in Weil am Rhein zwei Autos kollidiert, drei Insassen wurden leicht verletzt. Eine die Zollfreie Straße geradeaus fahrende 48 Jahre alte Toyota-Fahrerin dürfte die Ampelanlage in Höhe der Einmündung zur Hauptstraße bei Rotlicht passiert haben. Sie war mit dem einbiegenden Audi einer 31 Jahre alten Frau zusammengestoßen. Die ...

