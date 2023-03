Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Festnahme zweier Tatverdächtigen nach Kellereinbruch

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 25.03.2023, sind zwei Tatverdächtige nach einem Kellereinbruch in der Kreuzstraße in Lörrach vorläufig festgenommen worden. Gegen 00:30 Uhr war die Polizei alarmiert worden. Während ein Tatverdächtiger flüchtete, als er sich von Bewohnern beobachtet fühlte, konnte ein 37-jähriger Mann im Keller des Hauses von der Polizei festgenommen werden. Dieser leistete Widerstand und bedrohte die Einsatzkräfte. Der Tatverdächtige dürfte sich durch ein aufgebrochenes Kellerfenster Zugang verschafft haben. Im Rahmen der Fahndung konnte in einem geparkten Auto der mutmaßliche zweite Tatverdächtige, ein 28 Jahre alter Mann, angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Aus dem Auto wurden mehrere Gegenstände, womöglich mutmaßliches Diebesgut, beschlagnahmt. Weiterhin war das am Auto angebrachte Kennzeichen falsch. Es stammte von einem anderen Fahrzeug. Während der Jüngere wieder auf freiem Fuß ist, lag gegen den Älterem ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Da er die dort verhängte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, kam er zur Verbüßung der Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.

