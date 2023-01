Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) 77-Jähriger fällt am Telefon auf "Falschen Polizeibeamten" rein - Polizei warnt erneut vor Telefonbetrügern mit ihren unterschiedlichen Betrugsmaschen

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Ein Mann ist am Mittwochnachmittag von einem falschen Polizisten durch einen sogenannten "Schockanruf" betrogen worden. Der 77-Jährige erhielt gegen 17.00 Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizisten. Der Anrufer behauptete, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur durch die sofortige Zahlung einer Kaution eine Haftstrafe zu vermeiden sei. Von dem überraschenden Anruf mit der vermeintlich schlimmen Nachricht geschockt und in gutem Glauben, seiner Tochter zu helfen, besorgte der Angerufene den geforderten Betrag. Die Betrüger lotsten ihn danach zu einem angeblichen Notar in der Wannenstraße in Villingen, wo der Betrag in Form von Wertgegenständen übergeben wurde.

Die Polizei Villingen hat entsprechende Ermittlungen wegen Betruges eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07721 601-0. Insbesondere Personen, die im Bereich Wannenstraße am Mittwochabend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Immer wieder versuchen Betrüger, durch solche perfiden "Schockanrufe" zumeist ältere Personen zu Geldzahlungen zu verleiten. Die Polizei warnt vor diesen Anrufen und empfiehlt, sich nicht unter Druck setzten und zur Übergabe von Geld oder Wertgegenständen überreden zu lassen und im Zweifelsfall sofort aufzulegen.

Im Rahmen der Präventionsarbeit der Polizei werden Informationen zum Schutz vor diversen Betrugsmaschen durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder im Internet bereitgestellt und sind dort unter dem Link www.polizei-beratung.de abrufbar.

