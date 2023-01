Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannte leeren Feuerlöscher in einer Scheune aus- Zeugen gesucht

Denkingen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Sonntag, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 16.30 Uhr, in einer Scheune auf der Straße "Auf Bulz" einen Feuerlöscher auf den Boden und über etwa zehn Heuballen ausgeleert und einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet. Zugang in den verschlossenen Schuppen verschafften sich die Täter, in dem sie einen Bolzen des Scheunentors nach oben schoben und aufgrund eines dadurch entstandenen großen Spaltes unter dem Tor hindurchkrochen. Die Unbekannten nahmen sich einen Feuerlöscher, der sich an einer im Schopf befindlichen Heupresse befand und entleerten diesen. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei in Spaichingen davon aus, dass es sich um Unfug einer Gruppe von Kindern handelte. Personen, die im Bereich der Scheune verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07421 9318-0 zu melden.

