Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Tennenbronn/ Lkr. Rottweil) Mann wird von Autotransporter eingeklemmt und schwer verletzt

Schramberg-Tennenbronn (ots)

Zu einem Unfall ist es am späten Mittwochnachmittag, gegen 17.30 Uhr, auf der Schiltachstraße gekommen. Ein 29-jähriger Fahrer eines Autotransporters der Marke Peugeot Boxer wollte in der Schiltachstraße einen Nissan verladen. Hierzu stellte der Mann seinen Transporter einige Meter vor den zu verladenen Wagen auf einer leicht abschüssigen Werkstatteinfahrt eines Autohauses ab. Nach dem Verlassen des Transporters begab sich der 29-Jährige vor den Nissan, um eine Abschleppöse einzudrehen. Gleichzeitig rollte der 3,5 Tonner unbemerkt rückwärts in Richtung des Mannes. In der Folge wurde der Transporter-Fahrer zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Er konnte sich zwar aus eigener Kraft aus der Lage befreien, verletzte sich jedoch durch die Wucht des Aufpralls schwer. Der Nissan wurde bei dem Zusammenstoß gegen eine Gebäudewand geschoben. Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen in eine Klinik. Am Autotransporter entstand kein Sachschaden. Die Höhe des am Nissan entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell