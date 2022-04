Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Rund 1.500 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Kreidlerstraße in Kirchheim am Neckar. Vermutlich entstand der Sachschaden an einem Dacia im Zuge eines Ein- oder Ausparkmanövers. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar unter Tel. 07143 892060.

