Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzen und einer schwerverletzten Person kam es am Montagmorgen kurz vor 07:00 Uhr auf der Kreisstraße 1055 im Bereich Sindelfingen. Ein 60-jähriger Mazda Lenker befuhr die K 1055 von Sindelfingen kommend in Richtung Stuttgart-Vaihingen. Auf Höhe des Parkplatzes "Sindelfingen Mönchsbrunnen" kam der 60-Jährige aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Es kam zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Toyota eines 43-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Mazda-Lenker schwer verletzt, der Toyota-Lenker und seine 25-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden allesamt mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die K 1055 in beide Fahrtrichtungen bis gegen 09.25 Uhr gesperrt werden.

