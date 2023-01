Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar-Boll/ Lkr. Rottweil) Autofahrer kommt von einer Straße ab und prallt gegen eine Mauer - 10.000 Euro Schaden

Oberndorf am Neckar-Boll (ots)

Am Mittwochvormittag, gegen 9.15 Uhr, hat ein Autofahrer auf der Härlestraße einen Unfall verursacht, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist. Ein 50 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinters war auf der Härlestraße aus Richtung Bogeneckstraße herkommend in Richtung Rathausplatz unterwegs. Hierbei kam der Sprinter-Fahrer nach rechts von der Straße ab und prallte auf Höhe Hausnummer 3 gegen eine dortige Gartenmauer. Durch die Wucht des Zusammenstoßes lösten die beiden Frontairbags im Wagen aus. Außerdem riss die Ölwanne des Sprinters ab, weshalb die Feuerwehr Boll mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften vor Ort die Polizei unterstützte. Der 50-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Ein Abschlepper kümmerte sich um den Transporter. Die Polizei schätzt an der Gartenmauer entstandenen Schaden auf etwa 2.000 Euro und am Sprinter auf rund 8.000 Euro.

