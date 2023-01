Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weigheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) 10.000 Euro Schaden nach Unfall an der Kreuzung Albstraße und Trossinger Straße

VS-Weigheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist es am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Albstraße und Trossinger Straße gekommen. Eine 32-jährige Fahrerin eines Nissan Micra wollte von einem Weg gegenüber der Albstraße die Kreuzung geradeaus überqueren. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Mercedes Citan, dessen 72-jähriger Fahrer auf der bevorrechtigten Trossinger Straße in Richtung Ortsmitte Weigheim unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Mercedes, während der ebenfalls nicht mehr fahrbereite Nissan eigenständig abgeschleppt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell