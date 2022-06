Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mülltonnen in Brand gesetzt

Ahaus (ots)

In der Nacht zum Samstag zogen noch unbekannte Täter drei Mülltonnen aus dem Schuppen des Seniorenheims an der Hindenburgstraße und stellten diese auf einer Freifläche hinter dem Gebäude ab. Dort setzten sie die Mülltonnen in Brand, so dass die Feuerwehr alarmiert werden musste. Die Tat trug sich zwischen 04.45 Uhr und 05.05 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

