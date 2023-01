Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - In Grundschule eingebrochen und Wände mit Farbe beschmutzt

Overath (ots)

Am Sonntagnachmittag (15.01.) benachrichtigte der Schulleiter einer Grundschule am Grünen Weg im Ortsteil Heiligenhaus die Polizei, nachdem er einen Einbruch in das Schulgebäude festgestellt hatte.

Auf den Einbruch in das Containergebäude wurde der Zeuge aufmerksam, als er in einem Kopierraum sowohl ein beschädigtes Laminiergerät als auch diverse zerrissene Druckerzeugnisse festgestellt hatte. Von dem oder den bislang unbekannten Tätern wurden außerdem mit Farbe Schriftzüge auf eine Tür und auf Wände aufgebracht. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten an einer Außentür Hebelspuren feststellen. Über mögliches Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Erkenntnisse vor. Der Erkennungsdienst der Polizei führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe.

Dem Zeitstempel auf den Druckerzeugnissen konnte entnommen werden, dass der Vorfall sich in der Nacht von Samstag (14.01.) auf Sonntag (15.01.) etwa zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr ereignet haben könnte. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 zu melden. (th)

