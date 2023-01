POL-RBK: Bergisch Gladbach - 87-Jähriger Senior bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rösrath (ots) - In der Nacht zu Freitag (13.01.) kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk im Kirchweg. In der Nähe des Tatortes konnten drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Gegen 03:30 Uhr am Morgen war ein Anwohner durch ein lautes Klirren geweckt worden. Als er daraufhin aus dem Fenster sah, konnte er drei männliche Personen erkennen, die gerade die ...

