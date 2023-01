POL-RBK: Rösrath - Tresor bei Einbruch in Raststätte entwendet

Wermelskirchen (ots) - Am Dienstag (10.01.) brachen unbekannte Täter zwischen 10:05 Uhr und 10:20 Uhr in ein Einfamilienhaus in Tente ein. Nachbarn der Hausbewohner sahen die zwei 35-40 Jahre alten Einbrecher, wie sie aus dem Haus in Richtung eines nahegelegenen Parkplatzes flüchteten und in einen Pkw stiegen. Das Fluchtfahrzeug hatte laut Zeugenaussagen das ...

