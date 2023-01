POL-RBK: Rösrath - 80-jähriger Senior durch Ablenkung bestohlen

Bergisch Gladbach (ots) - In der Nacht zu Montag (09.01.) brachen unbekannte Täter in ein Schnellrestaurant in der Straße An Vierhäuschen / Refrather Weg ein und entwendeten eine Geldkassette samt Bargeld. Gegen 23:30 Uhr hatte der Geschädigte am Sonntagabend (08.01.) das Schnellrestaurant verlassen und den Einbruch am darauffolgenden Morgen gegen 10:00 Uhr ...

