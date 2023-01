POL-RBK: Bergisch Gladbach - Motorrad beim Abbiegen übersehen

Leichlingen (ots) - Am Mittwoch (11.01.) brachen unbekannte Täter zwischen 16:30 Uhr und 19:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Blütenweg in Witzhelden ein. Durch das Aufhebeln der Terrassentür im rückwärtig gelegenen Bereich des Hauses verschafften sie sich Zugang ins Innere und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Laut ersten ...

