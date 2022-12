POL-IZ: 221226.7 Albersdorf: Einbruch über die Feiertage

Itzehoe (ots) - Im Zuge einer Feier in einem Itzehoer Garten ist am 1. Weihnachtsfeiertag ein Schuppen in Flammen aufgegangen. Ursächlich könnte ein Funkenflug, ausgehend von einem Grill, gewesen sein. Gegen 19.10 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Ferdinand-Sauerbruch-Straße aus, nachdem hier in einem Garten ein Schuppen in Brand geraten war. Bei Eintreffen ...

