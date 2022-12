Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221226.6 Itzehoe: Gartenlaube bei Familienfeier in Flammen aufgegangen

Itzehoe (ots)

Im Zuge einer Feier in einem Itzehoer Garten ist am 1. Weihnachtsfeiertag ein Schuppen in Flammen aufgegangen. Ursächlich könnte ein Funkenflug, ausgehend von einem Grill, gewesen sein.

Gegen 19.10 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Ferdinand-Sauerbruch-Straße aus, nachdem hier in einem Garten ein Schuppen in Brand geraten war. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren anwesende Personen bereits dabei, mit Wasser und Feuerlöschern die Flammen zu bekämpfen. Ein Ende setzte dem Feuer schließlich die Freiwillige Feuerwehr. Personen kamen nicht zu Schaden, das sich auf dem Grundstück befindende Wohnhaus blieb unbeschädigt.

Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 5.000 Euro liegen. Ursächlich für das Feuer könnten Funken eines Grills gewesen sein, den der Geschädigte nur wenige Meter von dem Brandobjekt entfernt betrieb.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell