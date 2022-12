POL-IZ: 221226.4 Meldorf: Widerstand nach Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Brunsbüttel (ots) - Um seiner Freundin zum Fest eine Freude zu bereiten und mangels des erforderlichen Geldes hat ein junger Mann vor Weihnachten in Brunsbüttel ein Paar Pumps gestohlen. Allerdings musste er sein Geschenk noch vor dem Heiligabend der Polizei übergeben. Am Donnerstag vor Weihnachten suchte ein Brunsbütteler in einem Geschäft in der Koogstraße Damenschuhe für seine Freundin aus und ließ sie sich an ...

mehr