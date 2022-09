Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal: 30-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt

Gorxheimertal (ots)

Am Freitagnachmittag (9.9.) kam es auf der Kreisstraße 15 zu einem Unfall, bei dem ein 30-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 30-jährige Mannheimer mit seiner Suzuki gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße von Gorxheim in Richtung Buchklingen unterwegs. Anwohner wurden aufgrund eines Geräuschs auf den Unfall aufmerksam und alarmierten die Rettungsleitstelle. Die Rettungskräfte fanden den 30-jährigen Fahrer in einer Böschung neben der Fahrbahn auf. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Wie genau es zum Unfall kam, bedarf weiterer Ermittlungen. In diesem Zusammenhang wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter hinzuzogen. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße im dortigen Bereich bis um 18.50 Uhr voll gesperrt. Wer den Unfall beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

