Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Wohnhaus

Speyer (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom Montag auf Dienstag zwischen 23:30 Uhr und 02:00 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus in der Leharstraße. Dazu wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume. Zu Art und Umfang des Diebesgutes liegen bislang keine Ergebnisse vor. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

