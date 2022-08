POL-PDLU: Einbruch in PKW

Dudenhofen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 22.08.2022, 19:00 Uhr und dem 23.08.2022. 07:30 Uhr Zugang zu Büroräumen in der Speyerer Straße. Dazu hebelten sie ein Fenster auf und konnten so ins Innere gelangen. Aus einer Geldkassette wurde ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

