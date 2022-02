Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkoholeinfluss Unfälle gebaut und abgehauen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehrere Unfälle verursachte am frühen Sonntagmorgen in Wiesloch eine 41-jährige Autofahrerin und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Kurz nach 1 Uhr nahmen die Beamten im Polizeirevier Wiesloch zunächst einen lauten Knall und anschließend einen laut aufheulenden Motor wahr. Direkt im Anschluss daran meldete eine Zeugin, dass es in der Hesselgasse gerade zu einem Verkehrsunfall gekommen war und der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete. Bereits bei Verlassen der Dienststelle konnten die Beamten in geringer Entfernung einen unfallbeschädigten Fiat ausmachen, der in der Gerbersruhstraße/Ecke Schloßstraße gerade einparkte. Dieser konnte aufgrund der Zeugenaussage als das unfallverursachende Fahrzeug identifiziert werden. Am Steuer saß eine Frau, die beim Verlassen ihres Fahrzeugs stark schwankte. Als die Beamten die 41-jährige Frau auf den Unfall ansprachen, bemerkten sie deutlichen Alkoholgeruch in deren Atemluft. Ein Alkoholtest gelang der Frau auch nach mehreren Versuchen nicht. Sie wurde zunächst zum Polizeirevier gebracht, wo der Frau schließlich doch ein Test gelang, der rund 2,3 Promille ergab. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Bei einer anschließenden Nachschau konnte festgestellt werden, dass die 41-Jährige insgesamt drei Kollisionen verursacht hatte. Zum einen hatte sie in der Hesselgasse einen geparkten Mercedes gestreift und auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte sie eine Laterne beschädigt. In der Gerbersruhstraße war sie noch gegen eine Baumeinfassung gefahren, sodass diese beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf mindestens 7.000 Euro geschätzt.

Gegen die Frau wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Ihr Führerschein wurde zu den Akten genommen. Sie muss nun mit dem Entzug ihrer Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell