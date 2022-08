Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Heßheim) - Garagenbrand

Heßheim (ots)

Am 23.08.2022, gegen 09.45 Uhr, kam es in der Gerolsheimer Straße aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Doppelgarage. Da in der Garage unter anderem Diesel, Öl und Farben gelagert waren, musste das Löschwasser durch die Feuerwehr mittels eines Spezialfahrzeuges abgepumpt werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten musste das THW zur Sicherung angefordert werden, da die Decke der Garage durch den Brand instabil wurde. Da in der Garage auch eine Vielzahl von Laptops gelagert waren, wird der Schaden auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

